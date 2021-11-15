В Саранске 10-11 ноября исключена стоянка на центральных улицах

В Саранске 10 и 11 ноября 2025 года будет временно исключена стоянка и остановка транспортных средств на ряде участков улично-дорожной сети города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения важного городского мероприятия.

С 20:00 10 ноября до 15:00 11 ноября будет временно исключена стоянка на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» на улице Пролетарской, дом 39.

Также исключена остановка в парковочных карманах, расположенных напротив центрального входа в здание филармонии. Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальные и аварийные службы, которые получат свободный проход.

Администрация Саранска просит граждан и водителей учитывать введённые временные ограничения и выбирать альтернативные маршруты для движения. Ограничения носят временный характер и действуют только в указанные дни. Маршруты общественного транспорта могут быть перенаправлены на альтернативные улицы.

Источник: https://saransk-news.ru/news/2025-11-08/v-saranske-10-i-11-noyabrya-budet-vre...