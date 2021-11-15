В Саранске открыли современный медицинский центр с передовым оборудованием

Администрация Саранска и правительство Мордовии торжественно открыли новый амбулаторно-диагностический центр, оснащенный современным медицинским оборудованием. Учреждение будет обслуживать не только жителей столицы, но и окрестных районов и соседних регионов.

Центр оборудован компьютерной томографией, магнитно-резонансной томографией, цифровыми системами рентгенодиагностики и современными лабораторными комплексами. Это позволит жителям Мордовии получать диагностику высокого уровня без необходимости ездить в Москву или другие крупные города.

Кадровое наполнение центра осуществлялось тщательно: приглашены опытные врачи с высокой квалификацией, многие из которых имеют степень доктора медицинских наук. Все они прошли специальную подготовку на современном оборудовании для обеспечения высокого качества медицинского обслуживания.

Финансирование проекта включало государственные средства, региональный бюджет и гранты федеральных программ развития здравоохранения. Открытие центра является значимым шагом в модернизации здравоохранения в Мордовии и соответствует федеральной программе национального здоровья и демографической безопасности.

