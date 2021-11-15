В Саранске открылся Центр медицины здорового долголетия в рамках всероссийской конференции по развитию данной области. На мероприятии присутствовали Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и Глава Мордовии Артём Здунов. Они ознакомились с возможностями Центра и обсудили перспективы регионального движения «За медицину здорового долголетия», которое поддерживает национальную цель по улучшению здоровья населения.

Центр предлагает жителям республики диагностику и коррекцию факторов риска заболеваний, а также рекомендации по здоровому образу жизни. В его структуру входят различные подразделения, включая центры здоровья и психоэмоционального благополучия. В 2026 году в Мордовии стартует активная работа по формированию культуры здорового образа жизни, охватывающая все районы республики.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/tatyana-golikova-artyom-zdunov-i-mihail...