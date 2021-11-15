В Саранске открылся первый в Мордовии кабинет послеродовой реабилитации

В Перинатальном центре Саранска заработал первый в Мордовии кабинет послеродового сопровождения и реабилитации. Он создан для поддержки женщин в уязвимый период после родов и работает по принципу «единого окна». Теперь молодым мамам не нужно посещать несколько специалистов по отдельности — помощь оказывается в одном месте.

В кабинете ведут прием психологи, консультанты по грудному вскармливанию, физические терапевты и социальные работники. Психологи помогают справляться с эмоциональными нагрузками и рисками послеродовой депрессии, терапевты занимаются восстановлением физической формы, а соцработники предоставляют юридическую и бытовую поддержку. Особое внимание уделяется семьям с недоношенными детьми, где психологическое состояние матери имеет критическое значение.

Проект реализован фондом «Подари солнечный свет» в рамках федеральной инициативы «Вместе в жизнь». В 2026 году аналогичные центры открылись в 14 регионах страны. Министр здравоохранения республики Олег Маркин отметил, что восстановление здоровья женщин после родов остается одним из приоритетов, и новый кабинет станет серьезной опорой для жительниц региона.

Источник: https://pg13.ru/news/86872