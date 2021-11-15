В Саранске пенсионерка потеряла 170 тыс. рублей из-за звонка мошенников

В Саранске пожилая женщина лишилась 169 999 рублей после звонка мошенника, представившегося курьером. Ей сообщили о подарке к предстоящему дню рождения и попросили назвать код из СМС. После ввода данных на её устройстве произошёл вход в аккаунт на портале «Госуслуги».

Затем пенсионерке позвонила женщина, назвавшаяся сотрудником техподдержки. Та заявила, что на имя потерпевшей оформлена доверенность, позволяющая управлять её банковскими счетами. В разговор вступил другой якобы специалист, который сообщил о подозрительных операциях с её банковских данных. Для защиты средств он посоветовал перевести деньги на «безопасный счёт». Женщина выполнила указания и перевела средства. На следующий день, когда обещанного звонка не последовало, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Источник: https://pg13.ru/news/85992