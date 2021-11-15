В Саранске прошли торжественные мероприятия в честь Дня народного единства

В Саранске и других городах Мордовии прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Праздник отмечается четвёртого ноября и является одним из важных государственных праздников России.

В столице республики состоялся торжественный митинг с участием представителей власти, общественных организаций и жителей города. Выступающие говорили о важности единства и сплочённости народа, о необходимости сохранения традиций и исторической памяти.

После митинга прошёл праздничный концерт с участием творческих коллективов Мордовии. Артисты исполнили патриотические песни и танцевальные номера. Мероприятие посетили тысячи жителей Саранска и гостей столицы.

В районах республики также прошли праздничные мероприятия. Жители собирались на площадях городов и сёл, где звучали поздравления и концертные программы. День народного единства в Мордовии традиционно проходит при большом участии населения и является важным событием в жизни республики.

