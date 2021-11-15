В Саранске пьяный водитель без прав съехал в кювет

В Саранске водитель без прав, находясь в состоянии опьянения, съехал с дороги и устроил ДТП. Авария произошла около 16:30 в районе Луховки. 29-летний мужчина за рулём автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате происшествия пострадала 31-летняя пассажирка. Её госпитализировали с травмами, медицинская помощь оказана. При проверке алкотестер показал у водителя 0,410 мг/л алкоголя. В отношении него составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде без водительских прав. Протокол также выписан на пассажирку — за передачу руля лицу, не имеющему права управления.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/v-saranske-pyanyj-voditel-bez-prav-u...