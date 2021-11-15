В Саранске учительница потеряла 2,5 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

В Саранске учительница лицея стала жертвой телефонных мошенников, передав им 2,5 миллиона рублей. По информации МВД по Республике Мордовия, женщина получила сообщение от профиля «Чат дома», в котором ей предложили перейти в новую беседу. Для этого ей нужно было отправить код, пришедший на мобильный телефон.

Следуя указаниям мошенников, педагог начала получать угрозы о несанкционированном доступе к ее учетной записи на госуслугах. Звонки «представителей» Роскомнадзора и Росфинмониторинга также продолжались. В результате, 17 апреля она перевела 930 тысяч рублей по присланной ссылке, затем еще 400 тысяч. С 20 по 24 апреля женщина продолжала отправлять деньги, в итоге потеряв 1,3 миллиона рублей. Позже она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. МВД напоминает о необходимости быть осторожными с незнакомыми звонками и сообщениями.

