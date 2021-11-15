В Саранске за день под колёса машин попали двое детей

За минувшие сутки в Саранске в двух дорожных происшествиях пострадали дети. Утром на улице Васенко 61-летний водитель Toyota Camry сбил девятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьника доставили в больницу, где после осмотра и оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Вечером того же дня во дворе на улице Короленко 54-летняя женщина за рулём Chevrolet Aveo совершила наезд на трёхлетнего ребёнка. Малыш был экстренно госпитализирован, информация о его состоянии уточняется.

Оба случая произошли в часы, когда дети обычно возвращаются с учёбы или находятся на прогулке. В первом инциденте, по предварительным данным, водитель не предоставил преимущество пешеходу. Во втором — наезд случился при въезде во двор, где низкая посадка автомобиля могла ограничить обзор. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: https://pg13.ru/news/86953