В Саранске завершается масштабная экологическая реабилитация реки Инсар

В столице Мордовии продолжается крупный проект по экологическому оздоровлению главной водной артерии города — реки Инсар. Ход работ лично проверил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин. Проект находится в зоне особого внимания руководства региона, ведь в своём Послании глава Мордовии подчеркнул значимость продолжения работ по восстановлению водных объектов республики.

На реке задействован специализированный земснаряд, с помощью которого уже поднято и перекачано на карты намыва более двенадцати тысяч кубометров донных отложений. Эта работа необходима для углубления русла и улучшения качества воды. Кроме того, со дна реки извлечён значительный объём бытового мусора: пластиковые бутылки, упаковки, салфетки и прочие отходы, которые накопились за многие годы.

Власти обращаются к жителям Саранска с просьбой бережно относиться к природе: не выбрасывать мусор в воду и на прибрежную территорию. Только совместными усилиями можно сохранить результаты проделанной работы и сделать берега реки комфортной зоной отдыха для горожан. Полностью завершить текущий этап реабилитации Инсара планируется к декабрю текущего года.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-saranske-prodolzhaetsya-reabilitacziy...