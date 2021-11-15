В Саранске завершился региональный этап марафона «Земля спорта»

В Саранске состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Мероприятие собрало более 1300 участников и гостей из всех районов Мордовии. В программу вошли соревнования по сдаче норм ГТО, силовому экстриму и командным видам спорта. С приветственным словом к собравшимся обратились Глава Мордовии Артём Здунов и Министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Глава республики отметил, что марафон дает возможность проявить способности и найти новых друзей, а также поблагодарил федеральные ведомства за организацию события. Оксана Лут, в свою очередь, пожелала участникам честной борьбы и напомнила, что проект реализуется четвертый год подряд. Наставником этапа выступила заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина.

Помимо спортивной части, для посетителей работали творческие мастер-классы, детские зоны с аниматорами и ростовыми куклами. Финальные соревнования марафона пройдут с 11 по 14 сентября 2026 года в Кисловодске.

Источник: https://pg13.ru/companies/86715