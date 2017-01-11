Когда23 Дек — 19 Фев 2017 г.
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)Подробнее на saransktoday.ru
Видеопрокат» и «Караоке» в новогодние праздники стали самыми востребованными сервисами среди услуг, оказываемых «Ростелекомом» жителям Поволжского региона
В Мордовии вынесли приговор 27-летнему Владимиру Шульгову.
Стали известны некоторые подробности смертельного пожара, который произошел накануне, 15 января, в селе Уголок Зубово-Полянского района Мордовии.
Подразделения МЧС Центрального и Приволжского федеральных округов будут объединены в единую структуру.
В Зубово-Полянском районе Мордовии произошел пожар, в котором погибли 3 человека.
В Саранске произошло ДТП.
Под Саранском произошло ДТП.
Рождественская благотворительная елка для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для учеников воскресных школ прошла в Саранском театре оперы и балета.
Жители Саранска сразу же после Старого Нового года начали массово выбрасывать праздничные елки и сосны.
На курорте Домбай прошел Всероссийский День снега.
В Рузаевском районе пойманы трое парней, срезавших провода с линии электропередач.
Весной 2017 года начнется работа над полем стадиона "Мордовия Арена".
В Саранске подвели итоги переписи пассажиров общественного транспорта.
Полиция Лямбирского района пытается установить личность пациента республиканской психиатрической больницы.
В течение 2016 года добровольная пожарная охрана (ДПО) Мордовии приняла 192 вызова с мест пожаров и возгораний.
Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков посетили Республику Мордовия.
Полиция Мордовии в ближайшем будущем получит в свое распоряжение комплекс "Волна".
Полиция Мордовии задержала наркосбытчика из Самары.
В одной из школ Саранска произошел вопиющий случай.
В Саранске произошло ДТП.
В школе №30 г. Саранска состоялась встреча с бывшими учениками, которые теперь являются курсантами военных академий.
Главный команды ХК "Ростов" Григорий Пантелеев подвел итоги матчей против ХК "Мордовия" в рамках первенства ВХЛ.
Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшую уроженку с. Кулдым Каштанову Марию Игнатьевну.
Суд Мордовии вынес приговор жителю села Никольское, обвиняемому в незаконной рубке леса.
В Теньгушевском районе произошло ДТП.
Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал поражение от ХК "Ростов" (1:2 ОТ) в матче первенства ВХЛ.
Полиция Мордовии объявила в розыск жителя села Аксеново Фомина Владимира Варсонофьевича.
В Мордовии произошел пожар.
Саранская "Мордовия" потерпела второе поражение от ХК "Ростов" в матче первенства ВХЛ.
В Чамзинском районе подвели итоги профилактической операции "Пешеход".