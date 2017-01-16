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«Ростелеком» завершил прием заявок на конкурс «Классный интернет»

В Саранске Новости «Ростелекома»

Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий

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