Когда 5 Фев — 5 Фев 2017 г.
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)Подробнее на saransktoday.ru
В Инсарском районе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты местной жительницы.
Состоялось общее собрание фермеров Мордовии.
Следственный комитет Мордовии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 54-летнего мужчины.
В Татьянин день студенты Ковылкинского филиала МГУ им. Н.П.Огарева провели традиционную увлекательную игру "Ключи от форта "Боярд".
Руководство Республики Мордовия смогло найти деньги на погашение долгов перед футболистами ФК "Мордовия".
Нападающий ХК "Тамбов" Александр Пукс прокомментировал победу над ХК "Мордовия" (4:2) в матче первенства ВХЛ.
Саранская "Мордовия" потерпела поражение от ХК "Тамбов" в первом матче очередного тура первенства ВХЛ.
В Саранске подвели итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС РМ за 2016 год.
Вышла в свет электронная версия сборника проповедей управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия под названием "О пользе здорового духа для здоровья тела".
В Ковылкинском районе Мордовии раскрыта кража электроплиты "Мечта".
В Кочкуровском районе произошел пожар в магазине.
В МГПИ им. М.Е. Евсевьева выбрали "Студента года".
Виновница трагического ДТП на дороге между Краснослободском и Темниковым, в котором погибли 6 человек, 21-летняя Диана Сорокина училась на медицинском факультете и мечтала стать врачом-педиатром.
В поселке Смольный Ичалковского района прошли соревнования лыжников.
На пересечении Пролетарской и Первой промышленной улиц Саранска произошло очередное ДТП.
В январе на дорогах Мордовии бьются все возможные антирекорды по количеству аварий.
Прокуратура Ленинского района Саранска выявила значительные нарушения при продаже детского питания в торговых точках города.
Тяжелоатлеты Мордовии привезли домой 4 медали со всероссийского турнира на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.
В Мордовии будут судить 26-летнего парня, который обвиняется в развращении малолетнего мальчика.
Одной из жертв ДТП с участием грузовика и автобуса в Ромодановском районе Мордовии стала 23-летняя Виктория Ляпина.
В ближайшие выходные, 28 и 29 января, в Саранске пройдет очередная проверка водителей на трезвость.
В Мордовии началась реализация пилотного футбольного проекта "Поиск талантов".
В одном из банков Саранска была обнаружена фальшивая купюра номиналом в 1000 рублей.
Студенты Мордовии вместе с сотрудниками ППСП Рузаевского ЛО МВД России на транспорте вышли на дежурство в рамках акции "Студенческий десант".
В Ардатовском районе Мордовии состоялась презентация книги "Кеченьбие-Жабино", которая посвящена одноименному селу.
Юный гонщик из Мордовии Михаил Каштанов занял 4-е место на II этапе зимнего Кубка Нижегородской области по картингу.
В Мордовии поймали браконьера, который застрелил лося.
В Большеберезниковском районе продолжает функционировать первая социальная баня, которая открылась еще минувшим летом.
Сегодня, 27 января 2017 года, в Мордовии пройдет шестая сессия депутатов Госсобрания республики.
В результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Ромодановском районе Мордовии погиб не один, а два человека.