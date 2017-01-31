03 Фев, 12:33

Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС «Ростелекома» стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей!», который проводит компания