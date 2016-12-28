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9-летняя солистка саранского театра танца «Арт-Вижн» победила на престижном конкурсе в Москве

В Саранске

Во время зимних каникул артистки младшей группы театра танца «Арт-Вижн» отправились в Москву для участия в ежегодном Международном фестивале-конкурсе «Рождественские звезды».

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