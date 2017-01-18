Когда28 Янв — 28 Янв 2017 г.
ГдеСК «Мордовия» (ул. Строительная, 13)Подробнее на saransktoday.ru
В Саранске завершился конкурс "Татьяна Поволжья – 2017".
Очередное ДТП приключилось в Лямбирском районе Мордовии.
В среду, 25 января, в Доме республики в Саранске состоялась торжественная церемония чествования талантливой молодежи региона.
На трассе Саранск - Пенза в Рузаевском районе Мордовии произошло смертельное ДТП.
Полиция Саранска ищет местного жителя Василия Дьякова, 1961 года рождения.
В четверг, 26 января, в некоторых школах Мордовии были отменены занятия.
В отделениях Почты России по Мордовии устанавливается новое оборудование – комплекты автоматизированных рабочих мест.
Федеральное министерство строительства и ЖКХ опубликовало среднюю стоимость квадратного метра жилья по регионам РФ на первый квартал 2017 года.
В среду, 25 января, в Саранске на Химмаше произошло тройное ДТП.
Жительница Саранска будет отвечать в суде за попытку подкупить пристава.
В Саранске подведены итоги выполнения Плана совместных мероприятий по противодействию коррупции в Мордовии.
Жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о краже.
У торгового центра "Сити-парк" в Саранске произошло очередное ДТП.
В Мордовии прошел конкурс "Снежная фантазия" для слушателей межрегионального Учебного центра ФСИН.
В Мордовии ожидается ухудшение погодных условий.
Полиция Мордовии разыскивает уроженца и жителя Саранска Виктора Лаптуна.
Кинофонд Мордовии в 2017 году организует второй конкурс для юных кинематографистов республики, которые желают попробовать свои силы в создании кинофильма.
Сильный ветер, поднявшийся в Саранске накануне, в буквальном смысле снес крышу у одного из домов.
В Республиканской библиотеке имени А.С. Пушкина в Саранске прошел большой интернациональный вечер поэзии.
Стали известны подробности пожара в Ельниковском районе Мордовии, в котором погиб один человек.
В Ковылкинском районе Мордовии произошло ДТП с участием двух иномарок.
Следственное отделение МО МВД России "Темниковский" возбудило уголовное дело по факту жуткого ДТП, в котором погибли 6 человек.
В 2017 году Мордовия получит из федерального бюджета почти 495 млн рублей.
За неделю с 16 по 22 января в Мордовии вновь возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ.
В Саранске произошел пожар.
Жителя Мордовии будут судить за жестокое убийство своего соседа.
В Саранске 24 января завершился городской конкурс "Ученик года-2017".
В исправительной колонии № 17 был обнаружен и изъят сверток на одном из участков контрольно-следовой полосы.
В Ельниковском районе произошел пожар.
В УГИБДД по РМ выявили виновника крупной аварии на магистрали Саранск — Рузаевка.