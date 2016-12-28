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В медсанчасти МВД по Мордовии закончили ремонт и закупили новое оборудование

В Саранске

В один из последних дней уходящего года состоялось торжественное открытие ряда структурных подразделений "Медсанчасти МВД России по Республике Мордовия": физиотерапевтического отделения, центрального стерилизационного отделения, стоматологического, хирургического, ЛОР-кабинетов поликлиники.

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