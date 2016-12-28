Когда21 Дек — 4 Янв 2017 г.
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)Подробнее на saransktoday.ru
Полиция Московской области задержала в Подольске 30-летнего местного жителя и 34-летнего приезжего из Мордовии.
Сотрудники МЧС Мордовии проверили места продажи пиротехнических изделий.
Первый турнир по русскому бильярду среди сотрудников СУ СКР по Республике Мордовия состоялся в Саранске.
СКР по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя поселка Явас.
В Саранске произошло ДТП.
Мордовия вошла в число 17 регионов, которые получат от Минобрнауки РФ субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков.
Граждане Мордовии даже в дни новогодних праздников будут иметь возможность совершить регистрационные действия в Госавтоинспекции региона.
В один из последних дней уходящего года состоялось торжественное открытие ряда структурных подразделений "Медсанчасти МВД России по Республике Мордовия": физиотерапевтического отделения, центрального стерилизационного отделения, стоматологического, хирургического, ЛОР-кабинетов поликлиники.
В Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП.
Сотрудники МЧС Мордовии готовы к экстренным ситуациям, которые могут возникнуть во время новогодних праздников.
В Саранске произошел пожар.
Полиция Мордовии объявила в розыск жителя села Лямбирь.
В Саранске произошло ДТП.
В Мордовии за 11 месяцев 2016 года родилось 7344 ребенка, в том числе 3718 мальчиков и 3626 девочек.
Полиция Саранска задержала подозрительного 19-летнего парня.
В администрации Саранска решили продлить автобусный маршрут №15 до микрорайона "Восточный" рабочего поселка Луховка.
В Саранске произошло ДТП.
В МВД Мордовии обратилась 26-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.
В Краснослободском районе произошел пожар.
В Мордовии произошло ДТП.
С момента старта онлайн-игра «Моя Ёлка» стала еще более продвинутой и интересной
Мэр Саранска Петр Тултаев ответил на вопрос о том, где он планирует отмечать Новый год.
В студгородке МГУ им. Н.П. Огарёва прошел вечер объединенного студенческого совета.
Прокуратура Ельниковского района Мордовии провела проверку по факту обращения местной жительницы.
Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о своих планах на новогоднюю ночь.
Здание бани-санпропускника заработало в колонии №18 УФСИН по Мордовии.
В Мордовии 28 декабря подвели итоги конкурса детского рисунка "Мои родители работают на производстве".
В Саранске под суд пойдут четверо местных жителей, которые обвиняются в нанесении смертельных побоев мужчине.
Власти Саранска приняли решение открыть в городе в новом году медвытрезвитель.
В среду, 28 декабря, пассажиры саранского троллейбуса №5 вместо кондуктора и водителя увидели на маршруте настоящих новогодних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку.