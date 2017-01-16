Когда23 Дек — 19 Фев 2017 г.
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)Подробнее на saransktoday.ru
В Мордовии в период с 1 февраля по 2 марта будет проходить Республиканская школьная интернет-олимпиада по английскому языку "WEBLINGS".
Стало известно содержание одного из последних смс-сообщений, которое солдат-срочник из Мордовии Евгений Вельмакин отправил своей девушке.
Федеральные судьи Мордовии получили из рук главного федерального инспектора Михаила Сезганова удостоверения.
Суд Мордовии вынес приговор бывшему депутату Большеберезниковского районного совета Василию Лямкину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.
Полиция Мордовии выявила факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина в Саранске.
В Саранске произошло ДТП.
Полиция Мордовии установила местонахождение без вести пропавшей 15-летней Олеси Радаевой.
В Мордовии произошло ДТП.
Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Радаеву Олесю Николаевну.
В МВД Мордовии обратилась 46-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.
Работники УФСИН Мордовии особого назначения выполнили боевые стрельбы в составе штурмовых групп.
Полиция Мордовии раскрыла кражу поросенка у жителя п. Николаевка.
В ближайшие выходные, 21 и 22 января, на территории Мордовии пройдет операция "Нетрезвый водитель".
Полиция Мордовии раскрыла кражу зимнего полушубка, сапог и 500 рублей у 50-летней жительницы Ковылкинского района.
В Саранске произошло ДТП.
Полиция Мордовии устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя села Аксеново Хайрова Рината Равиловича.
В Саранске произошел пожар.
В Саранске произошло ДТП.
Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий
Сотрудники Следкома Мордовии разыскивают 23-летнего Ивана Чистова. Молодой человек пропал еще 26 августа 2016 года.
Полиция Саранска разыскивает трех молодых людей, которые подозреваются в краже.
В Саранске не будет показана драма Андрея Кончаловского "Рай".
В МГПИ им. М.Е.Евсевьева в Мордовии 9 и 10 февраля пройдут Евсевьевские чтения.
Жители Юго-Запада обратились к мэру Саранска Петру Тултаеву с просьбой организовать еще одну остановку общественного транспорта на ул. Р. Люксембург.
В Саранске вынесли приговор инспектору ГИБДД Александру Гусеву и двум его соучастникам - Алексею Надееву и Денису Анисимову.
Состоялась очередная встреча главы Мордовии Владимира Волкова и гендиректора компании "РМ Рейл" Павла Овчинникова.
Глава Мордовии Владимир Волков 18 января провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым.
Во вторник, 17 января, глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании Попечительского совета Саранской духовной семинарии.
В Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют восстановить исторический облик построек, которые возводились в период с 30-х по середину 50-х годов прошлого века.
В Новочебоксарске завершился чемпионат и первенство ПФО – Кубок Главы Чувашской Республики по легкой атлетике.