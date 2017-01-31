Когда 7 Фев — 7 Фев 2017 г.
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)Подробнее на saransktoday.ru
На улице Косарева в Саранске сразу два человека попали под колеса автомобилей в течение одного дня.
В Саранске на мосту по улице Титова произошло тройное ДТП.
Рузаевская прокуратура Мордовии провела проверку исполнения трудового законодательства на "Рузаевском заводе керамических изделий".
За январь 2017 года в Пролетарском районе Саранска демонтировано 35 несанкционированных парковок, которые располагались во дворах домов.
На Юго-Западном шоссе Саранска произошло столкновение вазовской "тринадцатой" и "Шевроле Нива".
В Саранске "Лада Приора" врезалась в магазин разливного пива.
Директор "Мордовии" Алексей Порфененко поделился радостным известием – клуб погасил долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба за период до января 2017 года.
Хоккеисты "Мордовии" одержали победу над "Славутичем" в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ.
Житель Саранска подал заявление в полицию, сообщив, что с его банковской карты пропали деньги.
В Саранске и Рузаевке на железнодорожных вокзалах появились стационарные станции для зарядки гаджетов: телефонов, ноутбуков и планшетов.
Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС «Ростелекома» стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей!», который проводит компания
В конце минувшего месяца, 28 и 29 января, в Нефтекамске прошли гонки 1-го и 2-го этапов по ледовому спидвею Высшей лиги командного чемпионата России.
Спортсмен из Рузаевки Дамир Морозкин одержал победу на первенстве России по тяжелой атлетике.
В саранском селе Макаровка по улице Полевая произошел пожар в частном доме.
В Саранске 1 февраля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей – "Рено Логан" и "ВАЗа" двенадцатой модели.
Полиция "Мордовии" завершила операцию "Надзор".
Руководитель Госавтоинспекции Мордовии Сергей Гагарин рассказал, как идет расследование крупной аварии, произошедшей в Темниковском районе Мордовии.
Депутат Госдумы России Александр Воробьев проводит встречи с жителями Мордовии непосредственно в районах республики.
В Рузаевском районе в четверг, 2 февраля, произошла авария с участием автомобилей "ВАЗ-21093" и микроавтобуса.
В Рузаевском районе Мордовии за сутки со 2 на 3 февраля в двух авариях пострадали два ребенка.
Сегодня, 3 февраля, в Саранске проходит акция ГИБДД "Пешеход".
Строительство двух детских садов в Саранске будет окончено в установленный срок.
В МВД Мордовии обратилась 87-летняя уроженка Саранска с заявлением о краже денег.
В среду, 1 февраля, в Саранске прошла очередная 5-я сессии Совета депутатов, где народные избранники внесли изменения в документ о бюджете.
«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал»
На очередной сессии Совета депутатов Саранска было принято решение об увеличении троллейбусного парка города.
31-летний житель Саранска Александр Трофимов признан виновным в жестоком убийстве своего приятеля.
Пролетарский суд Саранска рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Маталыгина С.А., который обвиняется в нанесении травм представителю власти.
Правоохранители Саранска раскрыли кражу гидравлической тележки от здания супермаркета.
В Пролетарском районе Саранска будет построена новая школа.