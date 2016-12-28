Когда13 Янв — 13 Янв 2017 г.
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)Подробнее на saransktoday.ru
В обновленный рейтинг международной спортивной организации «Объединенный мир борьбы» вошли несколько представителей Мордовии.
Новогодняя иллюминация сохранится в Саранске до самого конца января.
В Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд прошел юношеский турнир по хоккею на «Кубок митрополита».
В Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими.
В Атяшевском районе Мордовии произошло ДТП с участием иномарки «Киа Спектра» и отечественной «десятки».
Очередное ДТП, в котором пострадали люди, произошло в Атюрьевском районе Мордовии.
В центре Саранска произошел крупный пожар, который едва не закончился гибелью людей.
Мордовская биатлонистка Наталья Ушкина заняла четвертое место в спринте среди юниорок на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.
В Мордовии произошло ДТП.
В селе Стародевичье Ельниковского района Мордовии освятили купола еще одного храма – имени Святителя Николая Чудотворца.
В рамках Декады спорта и здоровья, которая продолжается в Мордовии, в Саранске состоялся зимний велопоход.
Представительница Мордовии Ольга Подчуфарова заняла 29-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Мордовская биатлонистка Анна Никулина выступила на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.
В Мордовии завершился республиканский турнир по дзюдо.
В одной из многоэтажек в Саранске произошел пожар.
В Рузаевке произошла массовая драка, которая лишь чудом не закончилась гибелью одного из участников.
Сегодня, 9 января, в Саранске пройдет традиционный Автомобильный Крестный Ход "Рождественские дороги".
Тренер саранской «Мордовии» Александр Мнихович подвел итоги двух матчей с ЦСК ВВС.
Главный тренер ЦСК ВВС Сергей Сошников прокомментировал два поражения от саранской «Мордовии» в рамках первенства ВХЛ.
В Рузаевке произошло ДТП.
Второй матч очередного тура первенства ВХЛ между «Мордовией» и ЦСК ВВС сложился для саранской команды намного сложнее, чем первый.
Во время зимних каникул артистки младшей группы театра танца «Арт-Вижн» отправились в Москву для участия в ежегодном Международном фестивале-конкурсе «Рождественские звезды».
Мордовский Национальный драмтеатр подготовил увлекательную программу к новогодним и рождественским праздникам.
Хоккеисты саранской «Мордовии» начали 2017 год с победы над самарским ЦСК ВВС.
В Мордовии произошло ДТП.
Бывший наставник саранской «Мордовии» Андрей Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск».
В Мордовском заповеднике пополнение – здесь поселились новые птицы
Мэр Саранска Петр Тултаев высоко оценил работу коммунальщиков и выразил каждому особые слова благодарности.
В Рузаевке произошло ДТП.
В МВД Мордовии обратилась уроженка Саранска с заявлением о краже сумочки.