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Фоторепортаж оренбургского блогера стал юбилейной 400-той работой на конкурсе «Ростелекома» для региональных журналистов

В Саранске Новости «Ростелекома»

Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС «Ростелекома» стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей!», который проводит компания

«Ростелеком» стал партнером федеральной акции «Классного журнала» «Мой вопрос Президенту!»

В Саранске Новости «Ростелекома»

«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал»

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