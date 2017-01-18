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Проповеди митрополита Варсонофия, произнесенные в Мордовии, доступны на диске

В Саранске

Вышла в свет электронная версия сборника проповедей управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия под названием "О пользе здорового духа для здоровья тела".

Диана Сорокина, виновница ДТП в Мордовии, в котором погибли 6 человек, училась на педиатра

В Саранске

Виновница трагического ДТП на дороге между Краснослободском и Темниковым, в котором погибли 6 человек, 21-летняя Диана Сорокина училась на медицинском факультете и мечтала стать врачом-педиатром.

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