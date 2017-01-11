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Сервисы Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг «Ростелекома» в Поволжье

В Саранске Новости «Ростелекома»

Видеопрокат» и «Караоке» в новогодние праздники стали самыми востребованными сервисами среди услуг, оказываемых «Ростелекомом» жителям Поволжского региона

В Саранске провели благотворительную елку и наградили лауреатов "Рождественской звезды"

В Саранске

Рождественская благотворительная елка для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для учеников воскресных школ прошла в Саранском театре оперы и балета.

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