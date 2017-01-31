Когда 9 Фев — 9 Фев 2017 г.
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)Подробнее на saransktoday.ru
В Саранске и Рузаевке на железнодорожных вокзалах появились стационарные станции для зарядки гаджетов: телефонов, ноутбуков и планшетов.
Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС «Ростелекома» стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей!», который проводит компания
В конце минувшего месяца, 28 и 29 января, в Нефтекамске прошли гонки 1-го и 2-го этапов по ледовому спидвею Высшей лиги командного чемпионата России.
Спортсмен из Рузаевки Дамир Морозкин одержал победу на первенстве России по тяжелой атлетике.
В саранском селе Макаровка по улице Полевая произошел пожар в частном доме.
В Саранске 1 февраля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей – "Рено Логан" и "ВАЗа" двенадцатой модели.
Полиция "Мордовии" завершила операцию "Надзор".
Руководитель Госавтоинспекции Мордовии Сергей Гагарин рассказал, как идет расследование крупной аварии, произошедшей в Темниковском районе Мордовии.
Депутат Госдумы России Александр Воробьев проводит встречи с жителями Мордовии непосредственно в районах республики.
В Рузаевском районе в четверг, 2 февраля, произошла авария с участием автомобилей "ВАЗ-21093" и микроавтобуса.
В Рузаевском районе Мордовии за сутки со 2 на 3 февраля в двух авариях пострадали два ребенка.
Сегодня, 3 февраля, в Саранске проходит акция ГИБДД "Пешеход".
Строительство двух детских садов в Саранске будет окончено в установленный срок.
В МВД Мордовии обратилась 87-летняя уроженка Саранска с заявлением о краже денег.
В среду, 1 февраля, в Саранске прошла очередная 5-я сессии Совета депутатов, где народные избранники внесли изменения в документ о бюджете.
«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал»
На очередной сессии Совета депутатов Саранска было принято решение об увеличении троллейбусного парка города.
31-летний житель Саранска Александр Трофимов признан виновным в жестоком убийстве своего приятеля.
Пролетарский суд Саранска рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Маталыгина С.А., который обвиняется в нанесении травм представителю власти.
Правоохранители Саранска раскрыли кражу гидравлической тележки от здания супермаркета.
В Пролетарском районе Саранска будет построена новая школа.
Биатлонистка из Мордовии Надежда Дубова не слишком удачно начала свои выступления на XXVIII всемирной Универсиаде в Алма-Ате.
Руководитель Госавтоинспекции Мордовии Сергей Гагарин всерьез обеспокоен проблемой пьяных водителей на дорогах региона.
Стали известны некоторые обстоятельства ДТП, которое произошло в минувшую субботу, 28 января, на железнодорожном переезде в Ромоданово.
В 2016 году из муниципальной собственности в собственность граждан было передано 1035 жилых помещений.
В Саранске вынесли приговор злоумышленнику, который летом 2016 года нанес ранения двум незнакомцам.
В составе саранской "Мордовии", которая находится на сборе в Крыму, в настоящее время числятся 24 футболиста.
В Саранске 18 февраля состоится Открытый городской турнир по боксу на призы Мордовского регионального отделения Партии "Единая Россия".
В Саранске полным ходом идет подготовка к большому Сретенскому балу.
В 2017 году Мордовия получит из федерального бюджета субсидию в размере более 1,5 млн рублей на обустройства парков.