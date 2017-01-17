В Саранске из-за гриппа не закрылась ни одна школа

Саранские школьники, похоже, победили эпидемию гриппа. На данный момент в столице региона на карантин не закрыта ни одна школа.

Процент заболевших гриппом и простудой среди школьников на сегодня минимален – 5,7%. В детских садах Саранска болеют 8% малышей. В департаменте образования отметили, что эти цифры намного ниже показателей прошлого года. Пик волны заболеваемости среди детей и подростков пришелся на зимние каникулы, а сейчас он пошел на убыль.

Как сообщалось ранее, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мордовии ожидают в конце января. Минздрав региона уверен, что в республике создан достаточный запас противовирусных препаратов, которые помогут при борьбе с заболеваниями.

Источник: izvmor.ru