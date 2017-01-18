Бывший форвард "Мордовии" Саркисов подписал контракт с "Енисеем"

Бывший нападающий "Мордовии" Артур Саркисов продолжит карьеру в красноярском "Енисее". Об этом сообщил официальный сайт "Енисея". Контракт с нападающим сборной Армении рассчитан на полтора сезона - до мая 2018 года.

29-летний Саркисов в нынешнем сезоне провел за "Мордовию" 20 матчей в ФНЛ, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

О прекращении сотрудничества между "Мордовией" и Саркисовым стало известно в начале 2017 года. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

По итогам 24 туров "Мордовия" набрала 22 очка и занимает 18-е место в таблице.

На днях стало известно, что ряды саранской "Мордовии" покинул защитник Алексей Бердников.

Источник: fc-enisey.ru