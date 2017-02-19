Подробности ДТП на ул. Полежаева в Саранске: в аварии пострадала 23-летняя девушка

В результате ДТП в центре Саранска пострадала молодая девушка. Инцидент, о котором мы уже сообщали ранее, случился на улице Полежаева, где столкнулись ВАЗ и "Фольксваген Туарег".

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, виновник аварии – водитель отечественного автомобиля. При повороте на зеленый сигнал светофора ВАЗ не пропустил иномарку, которая двигалась со встречного направления прямо. В результате ДТП 23-летняя девушка, находившаяся в салоне ВАЗа, получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько ушибов. Она была доставлена в больницу. Водители были трезвыми.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Источник: gibdd.ru/r/13