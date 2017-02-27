В Саранске "Логан" сбил пешехода

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Коваленко, водитель таксист на "Логане" совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на красный свет.

В результате ДТП пешеходу понадобилась помощь медиков.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Трагедия случилась в поселке Тургенево. Жертвой стал 53-летний безработный мужчина. Выяснилось, что поздно ночью он шел домой по проезжей части.

Также ранее сообщалось о ДТП на магистрали Саранск – Ульяновск, где водитель на "Субару" не справился с управлением и протаранил на "встречке" "Гранту".

В результате ДТП три человека были госпитализированы.

Источник: izvmor.ru