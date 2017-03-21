Юные представители Мордовии выиграли этап Кубка России по велоспорту-BMX

Спортсмены из Мордовии завоевали несколько медалей на II этапе Кубка России по велоспорту-BMX. Марк Белинский завоевал золото в соревнованиях юниоров, Михаил Климчак стал вторым в гонках среди старших юношей. Еще одно золото взяла Дарья Хлуднева в соревнованиях девушек.

Как сообщалось ранее, хоккейная команда "Мордовия-2003" победила на Кубке Поволжья в Кирове. После очередной победы (над командой "Союз" со счетом 7:6) юные хоккеисты из региона-13 стали недосягаемыми для соперников.

Еще ранее сообщалось, что в Саранске завершилось первенство России среди юниоров по подводному спорту. В дисциплине акватлон (борьба в ластах под водой) весьма удачно выступили хозяева турнира – спортсмены из Мордовии. В общей сложности представители региона-13 завоевали 8 медалей, что позволило им занять первое общекомандное место.