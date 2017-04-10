В Торбеевском районе от отравления угарным газом погибли двое детей и их дедушка

Большая трагедия произошла в селе Кажлодка Торбеевского района. Там пожилой мужчина и двое его внуков насмерть отравились угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, тела 6-летней девочки и 4-летнего мальчика, а также 62-летнего деда, которому было доверено присматривать за детьми, обнаружили родители. Еще один ребенок 8 лет был доставлен в больницу.

По предварительным данным, заслонка печи отопления была закрыта, поэтому угарный газ распространился по дому.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, в Мордовии перед судом предстанет 46-летний житель Старошайговского района Валерий Гришин, по вине которого погибли два человека, еще один получил серьезные увечья.

Источник: mordovia.sledcom.ru