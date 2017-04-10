В Ромодановском районе обнаружен "опасный" склад с 300 тоннами селитры

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в Ромодановском районе Мордовии. В пресс-службе ведомства поведали, что сотрудники нашли склад агрохимикатов в количестве 300 т аммиачной селитры. Упаковки лежали на асфальтном участке навалом, без поддонов, что могло нанести существенный вред окружающей среде.

По итогам проверки виновные оштрафованы на 2 тысячи рублей. Также были внесены представления об устранении нарушений, которые исполнены в полной мере.

Как сообщалось ранее, бывшая глава центра занятости в Большеберезниковском районе признана виновной в трех эпизодах растраты. За свою провинность обвиняемая получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и три месяца.

Источник: prokrm.ru