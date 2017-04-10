У жительницы Рузаевского района за долги отобрали квартиру

Жительница Рузаевского района Мордовии из-за долгов осталась без крыши над головой. Как сообщили в пресс-службе отдела судебных приставов по РМ, в мае прошлого года квартира должницы была передана для продажи в специализированную организацию.

Торги были признаны несостоявшимися. Затем жилье передано взыскателю в счет погашения долга по цене на 25% ниже его стоимости.

Как сообщалось ранее, бывшая глава центра занятости в Большеберезниковском районе признана виновной в трех эпизодах растраты. За свою провинность обвиняемая получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и три месяца.

Источник: r13.fssprus.ru