Жительница Мордовии оштрафована за пикантные рисунки на двери соседки

В Мордовии малоприятными последствиями обернулись для жительницы Торбеево ее замечания соседке о надобности соблюдать правила приличия.

Поучения не достигли нужной цели, однако подвигли поучаемую соседку проучить собственную "обидчицу".

Орудием личной мести девушка избрала баллончик с синей краской, струя из которой оставила крайне пикантное изображение на двери делавшей замечания соседки. Разбираться в том, чьих рук данные художества, пришлось хранителям порядка, которые составили на хулиганку административный протокол и наложили штраф.

Как сообщалось ранее, директор центра занятости в Мордовии осуждена за мошенничество.

Источник: izvmor.ru