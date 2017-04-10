В ГИБДД Мордовии пояснили, зачем нужен знак "Ш" на автомобиле

В ГИБДД республики разъяснили, для чего необходим знак "Ш" на авто.

Сообщается, что, начиная с 4 апреля отсутствие символа "Шипы" является неисправностью, при которых запрещено использование машины. Штраф, который может получить собственник транспортного средства, на данный момент составляет пятьсот рублей. Помимо этого наличие данного символа необходимо во время прохождения технического осмотра.

По правилам, знак "Ш" должен находиться на заднем стекле транспорта.

Как сообщалось ранее, жительница Мордовии оштрафована за пикантные рисунки на двери соседки.

Источник: izvmor.ru