На этой неделе в Саранске стартует акция "Чистый город".

В четверг, пятницу, а также субботу работники администрации, а также сотрудники городских компаний выйдут на масштабный субботник. В мэрии приглашают абсолютно всех желающих также стать участниками "генеральной уборки". Людям раздадут нужный инвентарь, однако будут признательны, если они придут с собственными граблями. Орудий труда может попросту на всех не хватить.

Активная уборка города не ограничится единичной акций и продлится до начала мая.

Как сообщалось ранее, в Саранске раздадут около 100 тысяч георгиевских ленточек.

Источник: izvmor.ru