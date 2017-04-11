В Саранске автоледи на "Жуке" сбила 15-летнюю школьницу

В Саранске произошло ДТП.

Сообщается, что автоледи на "Ниссан Жук" совершила наезд на 15-летнюю девочку, гулявшую в одном из дворов столицы республики.

В результате происшествия школьнице понадобилась помощь медиков.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, нетрезвый водитель на "Мицубиси" не справился с управлением и протаранил световую опору на улице Советской. В результате сам виновник, а также его пассажир были доставлены в местную больницу. К счастью, серьезных травм пострадавшим удалось избежать.

Источник: izvmor.ru