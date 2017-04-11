В Саранске мастерам граффити предоставят места для росписи

Некрасивые заборы, которые могут лицезреть на пути следования в Саранск пассажиры поездов, в городской власти решили преобразить.

Работу поручат уличным "дизайнерам". Более того, им предоставят нужные инструменты для работы и обозначат тематику – ЧМ-2018. Привычные кисти и акварель сменят баллончики с краской.

Кроме того, в Саранске могут украсить унылые торцы зданий. Опыт намереваются перенять у Москвы.

Ранее сообщалось, что в преддверие дня особого поминовения усопших – Радоницы, которая в данном году отмечается 25 апреля, в Саранске муниципальные власти помогут организовать уборку городских кладбищ.

Источник: izvmor.ru