В Саранске столкнулись ВАЗ и фура, погибла молодая девушка

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Полевая, где студент на вазовской "девяносто девятой" врезался в большегруз MAN.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки, которая скончалась от полученных травм в карете "скорой помощи".

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, нетрезвый водитель на "Мицубиси" не справился с управлением и протаранил световую опору на улице Советской. В результате сам виновник, а также его пассажир были доставлены в местную больницу. К счастью, серьезных травм пострадавшим удалось избежать.

Источник: izvmor.ru