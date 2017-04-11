Житель Саранска получит срок за грамм соли

В результате оперативных мероприятий работниками полиции при личном досмотре у 38-летнего нетрудоустроенного уроженца Саранска выявлена и изъята наркотическая соль общей массой 1,16 грамма.

По словам молодого человека, он приобрел незаконный товар для индивидуального использования в интернете.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, саранский суд вынесет приговор бывшему директору ООО "Мордовжелезобетон". 51-летний Алексей Ковалев обвиняется в противозаконном получении кредита путем представления в банк заранее фальшивых данных о финансовом состоянии компании.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия