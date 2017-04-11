В Саранске водитель автобуса "уронил" школьницу

Саранске школьница попала в травмпункт после поездки в общественном транспорте.

Происшествие случилось в автобусе №28. 15-летняя девочка не удержалась на ногах во время внезапного торможения. Шофер скрылся с места происшествия, однако был задержан. В отношении него составлен административный материал.

Потерпевшая самостоятельно добралась до травмпункта, где у нее диагностировали значительные ушибы. Назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что В Саранске на ул. Полевой студент на вазовской "девяносто девятой" врезался в большегруз MAN.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки, которая скончалась от полученных травм в карете "скорой помощи".

Источник: izvmor.ru