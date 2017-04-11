На улице Севастопольская в Саранске накануне прорвало трубу

Накануне, 10 апреля, в Саранске произошел серьезный порыв трубы. Коммунальная авария случилась на улице Севастопольская, по которой в течение примерно 30 минут текла река кипятка.

Как сообщили в "СаранскТеплоТранс", ремонтные работы велись на участке трубопровода по ул. Лихачева. Отметим, что ремонт проводился без отключения жилых домов.

Как сообщалось ранее, власти Саранска задумались о новом подходе к организации торговли зерном и комбикормом на ярмарках города. В минувшую субботу сотрудники полиции тщательно досматривали габаритные мешки, чем вызывали недовольство некоторых покупателей. Однако большая часть посетителей ярмарки отнеслись к такой проверке с пониманием.

Источник: izvmor.ru