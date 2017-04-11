Жителей Саранска 21 апреля приглашают на "Библиосумерки – 2017"

В Мордовской республиканской детской библиотеке в Саранске в пятницу, 21 апреля, пройдет акция в поддержку чтения "Библиосумерки – 2017". Не секрет, что обычно посетители приходят за книгами днем. Однако через 10 дней посетителям будут предложены не совсем привычные услуги.

С 18:00 начнется большая развлекательная программа – караван впечатлений "Земля в детских ладошках", посвященная Году экологии. По словам работников библиотеки, гостей ожидают театрализованное представление, увлекательные конкурсы, познавательные игры и масса приятных сюрпризов.

Как сообщалось ранее, в республиканской специальной библиотеке для слепых прошел тематический вечер, посвященный предстоящему 16 апреля Всероссийскому дню мордовских языков.

Источник: izvmor.ru