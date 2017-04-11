Жительница Мордовии подала в суд на гражданина, покалечившего ее пони

Жительница Мордовии подала иск в Калязинский районный суд Тверской области. По словам женщины, она обнаружила у породистого жеребца пони переломы таза. Животное было куплено россиянкой в Голландии за 3,5 тысячи евро, еще 2 тысячи стоила его перевозка в Россию.

В 2016 году владелица передавала пони на 1 месяц для случки. Повреждение было выявлено после того, как животное вернулось к хозяйке.

Теперь заявительница требует взыскать с нарушителя 376 тыс. рублей в счет возмещения убытков, еще 150 тыс. в качестве вынужденных расходов и 6960 рублей госпошлины.

Как сообщалось ранее, малоприятными последствиями обернулись для жительницы Торбеево ее замечания соседке о надобности соблюдать правила приличия.

Источник: kp.ru