Мошенник из Рузаевского района за 2 года заработал более 112 тысяч рублей

Рузаевская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере ЖКХ должностными лицами "Приреченское". В пресс-службе ведомства сообщили, что при составлении протокола заседания правления была завышена положенная к получению сумма заработной платы. Таким образом, с 2015 по 2017 годы неустановленный пока что чиновник заработал более 112 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске поймали квартирного афериста, который сдал жилье сразу нескольким людям. Сперва мошенник снял жилье в Тамбове, совершил махинации с документами, а затем оставил объявление о сдаче жилья в аренду.

Источник: Рузаевская межрайонная прокуратура