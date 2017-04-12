На трассе Саранск - Ульяновск "ВАЗ" влетел в "Газель" и фуру: пострадали 5 человек

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. Инцидент случился на трассе Саранск – Ульяновск, сообщили в ГИБДД по Ульяновской области.

Как стало известно, в Майнском районе области водитель на вазовской "пятнадцатой" влетел в "Газель". После этого "ВАЗ" оказался на "встречке", где и врезался в фуру "Вольво".

В результате аварии пострадал сам виновник и 4 его пассажира. Все они выжили, но попали в больницу с различными травмами.

Ранее сообщалось о ДТП со смертельным исходом в Саранске. Инцидент случился на ул. Полевая, где студент на вазовской "девяносто девятой" врезался в большегруз MAN. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась от полученных травм в карете "скорой помощи".

Источник: ГИБДД Ульяновской области