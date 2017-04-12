Гимнаст из Мордовии взял бронзу первенства России

Мордовский гимнаст Даниил Головин завоевал бронзовую медаль на первенстве России по спортивной гимнастике. Соревнования прошли в Пензе. Мордовию представляла команда СШОР им. Л.Я. Аркаева, в которую вошли четверо юношей, сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.

Головин стал бронзовым призером состязаний в упражнениях на кольцах, выступая по программе мастеров спорта.

Как сообщалось ранее, воспитанники Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха стали участниками первенства России по шахматам для инвалидов по слуху среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Зеленограде. В турнире девушек Алсу Романова заняла второе место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Источник: mordovia-sport.ru