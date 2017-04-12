В Мордовии "Ситроен" опрокинулся в кювет и врезался в дерево - 1 человек погиб

На автодороге Рузаевка – Ключарево произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщили в Госавтоинспекции РМ, житель Рузаевки на автомобиле "Ситроен С4" не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет, а затем врезалась в дерево.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров с многочисленными травмами госпитализированы.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. Инцидент случился на трассе Саранск – Ульяновск. Как стало известно, в Майнском районе области водитель на вазовской "пятнадцатой" влетел в "Газель". После этого ВАЗ оказался на "встречке", где и врезался в фуру "Вольво".

Источник: gibdd.ru/r/13