На стадионе "Мордовия Арена" приступили к монтажу трибун

В Саранске на чаше "Мордовия Арены" приступили к установке временных трибун.

Они представляют собой надстройку над стадионом, которая вмещает пятнадцать тысяч человек. Работы обязаны быть завершены к началу ноября. Уже после проведения ЧМ-2018 данные трибуны будут демонтированы.

На данных площадях потом оборудуют помещения для уроков спортом: на западной трибуне – зал для волейбола, на восточной – фитнес-центр с двумя залами для игры в сквош, залом ОФП и тренажёрным залом.

Как сообщалось ранее, в Саранске меню в ресторанах переведут на мордовские языки.

Источник: izvmor.ru