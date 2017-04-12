В Подмосковье задержали промышлявшего грабежом жителя Мордовии

Житель Мордовии попался на грабеже в Тверской области.

Сообщается, что в транспортную полицию обратился мужчина и рассказал, что на станции Крюково под угрозой насилия незнакомый отнял у него бумажник. Спустя некоторое время оперативниками был аретован 35-летний уроженец Мордовии, у которого было изъято похищенное.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Как сообщалось ранее, в полицию Краснослободского района поступило сообщение о краже 290 килограмм арматуры со строительной площадки, расположенной в с. Новая Федоровка. В процессе проведения оперативно-разыскных событий был задержан предполагаемый участник правонарушения.

Источник: izvmor.ru