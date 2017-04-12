Прокуратура Мордовии нашла 150 сайтов, которые нужно было заблокировать

Прокуратура Мордовии выявила очередную партию вредоносных сайтов либо страницы, доступ к которым должен быть ограничен. В пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзором блокированы более 150 ресурсов, содержавших информацию о наркотиках, запрещенную к распространению на территории России.

Реестр таких сайтов сформирован и постоянно обновляется.

Как сообщалось ранее, полицейские Саранска поймали двух жителей Лямбиря, которые приехали в столицу с наркотиками. Около 12 часов дня в Пролетарском районе поймали 20-летнего парня, при котором было найдено синтетическое зелье весом 2,88 грамма. Еще 1,01 грамма аналогичного наркотика и 6 грамм метилового эфира бутановой кислоты были изъяты в юго-западном районе у 18-летнего юноши, у которого уже была условная судимость.

Источник: prokrm.ru