75-летний житель Саранска зарезал собутыльника во время пьянки

Пожилой житель Саранска задержан по подозрению в убийстве. Как стало известно следствию, 75-летний мужчина 5 апреля со своим знакомым распивали алкоголь в гостях у общего знакомого. Из-за малозначительного повода между ними возникла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил своего оппонента ножом в грудь, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РМ.

От полученного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый заключен под домашний арест.

Как сообщалось ранее, жителю Саранска вынесли приговор за убийство престарелой матери. Трагедия произошла 25 декабря 2016 года в доме по улице Косарева.

Источник: mordovia.sledcom.ru