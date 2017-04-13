Безработица в Рузаевском районе растет

В Рузаевском районе Мордовии остается стабильно напряженной ситуация на рынке труда. Как сообщила директор Рузаевского центра занятости населения Людмила Сундукова, с начала марта 2017 года уровень безработицы увеличился на 0,6%.

"Тем не менее банк вакансий пополняется – на сегодня их 458. 101 вакансию предложил "Рузхиммаш", 34 человека уже трудоустроено, организовано обучение, формируются группы. Есть предложения о работе от "Ростелекома", от атяшевского предприятия "Талина", куда приглашаются работники вахтовым методом – 40 вакансий", - пояснила Сундукова.

Как сообщалось ранее, жительница Рузаевского района из-за долгов осталась без крыши над головой. В мае прошлого года квартира должницы была передана для продажи в специализированную организацию.

Источник: izvmor.ru