В Саранске водитель иномарки сломал руку пешеходу

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на одной из парковочных площадок города, где водитель на "Форде" совершил наезд на 77-летнюю пенсионерку.

В результате происшествия женщине понадобилась помощь медиков, которые диагностировали у нее перелом руки.

Ранее сообщалось о ДТП со смертельным исходом в Саранске. Инцидент случился на ул. Полевая, где студент на вазовской "девяносто девятой" врезался в большегруз MAN. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась от полученных травм в карете "скорой помощи".

Источник: izvmor.ru