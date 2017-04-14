Житель Саранска выносил мусор и попал под колеса автомобиля

В Саранске сбили вышедшего вынести мусор мужчину.

Инцидент случился на ул. Степная в поселке Гагарина, безработный на "Рено" совершил наезд на пешехода, шедшего к емкости для сбора бытовых отходов.

В итоге пострадавшему понадобилась помощь медиков. У шофера взята кровь на анализ.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о ДТП со смертельным исходом в Саранске. Инцидент случился на ул. Полевая, где студент на вазовской "девяносто девятой" врезался в большегруз MAN. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась от полученных травм в карете "скорой помощи".

Источник: izvmor.ru