В Лямбирском районе пьяный водитель "семерки" сбил 18-летнего мотоциклиста, сломав ему ногу

В Мордовии в серьезное ДТП попал мотоциклист. Инцидент случился в селе Атемар Лямбирского района.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, виновником аварии стал безработный и нетрезвый житель Ичалковского района на вазовской "семерке". Он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл, за рулем которого сидел 18-летний юноша без прав. В результате столкновения мотоциклист получил открытый перелом ноги.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на ул. Степная в саранском поселке Гагарина безработный на "Рено" совершил наезд на пешехода, который шел к емкости для сбора бытовых отходов. В итоге пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Источник: 13.мвд.рф