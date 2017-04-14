Нетрезвый водитель "десятки" врезался в опору теплотрассы в Рузаевке

Очередное ДТП с участием пьяного водителя произошло в Рузаевке. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, авария произошла на улице Кольцова. Там автомобилист, находившийся за рулем отечественной "десятки" в состоянии алкогольного опьянения, врезался в железную опору теплотрассы.

К счастью, серьезных травм водитель не получил, отделавшись ушибами. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

В настоящее время по факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии в серьезное ДТП попал мотоциклист. Инцидент случился в селе Атемар Лямбирского района. Виновником аварии стал безработный и нетрезвый житель Ичалковского района на вазовской "семерке".

Источник: gibdd.ru/r/13