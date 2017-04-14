В Саранске "Тойота" врезалась в трактор и перевернулась в воздухе

В Саранске внедорожник Toyota попал в аварию с трактором и совершил сальто. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с сельхозтехникой, когда та совершала разворот на проезжей части. От удара "Тойота" перевернулась и встала на колеса.

Иномарка получила сильные повреждения. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, очередное ДТП с участием пьяного водителя произошло в Рузаевке. Авария случилась на улице Кольцова. Там автомобилист, находившийся за рулем отечественной "десятки" в состоянии алкогольного опьянения, врезался в железную опору теплотрассы.

К счастью, серьезных травм водитель не получил, отделавшись ушибами.

Источник: izvmor.ru