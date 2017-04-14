В результате столкновения КАМАЗа и МАЗа в Саранске пострадал 1 человек

Авария с участием двух "тяжеловесов", КАМАЗа и МАЗа, произошла в Саранске на улице Севастопольской. Фотографии с места инцидента выложили в соцсетях очевидцы происшествия. На снимках видно, что у КАМАЗа сильно смята передняя часть.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. По данным республиканского ГИБДД, в аварии пострадал водитель КАМАЗа. К счастью, его травмы оказались не слишком серьезными, поэтому медики оказали ему помощь на месте.

Как сообщалось ранее, очередное ДТП с участием пьяного водителя произошло в Рузаевке. Авария случилась на улице Кольцова. Там автомобилист, находившийся за рулем отечественной "десятки" в состоянии алкогольного опьянения, врезался в железную опору теплотрассы.