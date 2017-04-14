В Мордовии растет количество возгораний сухой травы

В Мордовии каждый день фиксируются все новые случаи возгораний сухой травы. В связи с этим у спасателей республики с каждым днем становится все больше работы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РМ, если на 8 апреля пожарные совершили 29 выездов, то 11 апреля - уже 60. В некоторых случаях сотрудники МЧС остановили огонь, который уже подбирался к населенным пунктам.

Однако возгорания травы происходят не только в сельской местности. Так, в Пролетарском районе Саранска едва не сгорели кладбища.

Есть и первые пострадавшие. Как сообщалось ранее, в селе Красный Клин в Рузаевском районе женщина пыталась потушить горящую траву, но огонь перекинулся на ее одежду.

Источник: 13.mchs.gov.ru