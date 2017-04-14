Жители Саранска украли в Пензенской области 60 метров металлического уголка

Дорожная полиция Мордовии задержала в Инсарском районе двух воров, которые незаконно присвоили 60 метров металлического уголка. Кража была совершена с фермы в селе Старый Трёхсвятск Пензенской области. С заявлением о преступлении в полицию пришел представитель сельскохозяйственной организации.

Через 2 часа грузовой автомобиль под управлением 36-летнего жителя Саранска, в котором находилось краденное, был остановлен на территории региона-13. В машине также находился еще один гражданин, 34-летний ранее судимый мужчина.

Подельники признались в краже. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель города Сергач Нижегородской области был задержан в Саранске за кражу смартфона.