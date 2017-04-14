Житель Саранска украл деньги, забытые в банкомате

Полиция Саранска по подозрению в совершении кражи разыскивает неизвестного гражданина. Преступление было совершено 15 ноября 2016 года. Мужчина вытащил из банкомата "ВТБ", расположенного в ТЦ "Евроспар" по улице Коваленко, деньги, забытые другим гражданином в купюроприемнике.

По данному факту возбужденно уголовное дело.

МВД Мордовии публикует фотографию подозреваемого и просит всех, кому что-либо известно о личности данного человека, позвонить по телефонам: 76-08-80 или 02.

Как сообщалось ранее, дорожная полиция Мордовии задержала в Инсарском районе двух воров, которые незаконно присвоили 60 метров металлического уголка. Кража была совершена с фермы в селе Старый Трёхсвятск Пензенской области.

Источник: 13.мвд.рф