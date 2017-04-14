До Ключаревских кладбищ в Саранске на Пасху можно будет доехать на бесплатном автобусе

В Саранске во время пасхальных праздников пустят дополнительные автобусы до Ключаревских кладбищ. Общественный транспорт будет отправляться, как и обычно, от автовокзала.

По территории кладбища №4 людей будет перевозить автобус ПАЗ. Проезд в транспорте - бесплатный.

Как сообщалось ранее, жители Саранска приняли участие во всероссийском флешмобе "Подними голову", посвященному Дню космонавтики и первому полету человека в космос.

Мероприятие началось утром в 09:07. Именно таково время старта корабля "Восток-1", на борту которого был первый в мире космонавт Юрий Гагарин, который в 1961 году совершил полет вокруг Земли и увидел впервые нашу планету из космоса.

Источник: izvmor.ru